Региони без граници
Пуснаха срещу подписка 54-годишен мъж обвинен, че блудствал с две деца в Монтана

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Темида

На 3 февруари 2026 г., в открито съдебно заседание, Районен съд – Лом взе мярка за неотклонение „подписка" по отношение на 54-годишния М. Н. Ф., обвиняем за блудствени действия по отношение на лица, ненавършили 14-годишна възраст.

Пред Районен съд – Лом делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Според материалите по делото на 31 януари 2026 година в гр. Лом М. Н. Ф. извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лица, ненавършили 14-годишна възраст – две лица – на 7 години и на 8 години.

Районен съд – Лом не уважи искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража", а определи мярка за неотклонение „подписка" по отношение на М. Н. Ф.

Определението на Районен съд – Лом може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана, при жалба или протест делото е насрочено за 9 февруари (понеделник) 2026 г. от 14:00 ч.

