ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш национал с победа в Евролигата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22222522 www.24chasa.bg

Георги Георгиев: Близо 700 са сигналите за сексуални посегателства над деца (Видео)

1964
Министър Георги Георгиев

Близо 700 са сигналите за различни сексуални посегателства срещу деца. Те са получени за 2,5 години. 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца. 64% от пострадалите са деца до 14 г. - около 290 деца, като 80% от случаите става въпрос за блудство.  Това съобщи министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев. Той обясни, че през последните месеци екипът му е работил за законопроект срещу педофилията и посегателство над деца, който е публикуван за обществено обсъждане.   

Реформата ще е в 3 направления, като е проучено европейското законодателство и се спазват препоръките на ЕК.

Първото е давността за преследване на такива престъпления. В момента тя тече от момента на извършване на престъплението - да кажем, че 4 годишно дете, което е жертва на блудство, може да сезира институциите докато стане на 24 г. Това са само 6 години след навършване на пълнолетие. Ние изместваме началния момент на давността от момента навършване на пълнолетие - тоест 20 г. започват да текат от навършването на пълнолетие, обясни Георгиев. 

Освен това се въвеждат по-тежки наказания за престъпления за деца до 10 г. Предвиждаме затвор до 15 г.  Това е практика в европейски страни и се прави ясно разграничение между възрастта на децата, каза още той. 

 Наказанията няма да се увилчават механич

Министър Георги Георгиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание