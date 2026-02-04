ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нямаме сили да се борим с тази кочина, чашата преля

Собственикът на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев

Ивайло Калушев, собственикът на хижата, в която беше извършено тройно убийство, е написал съобщение на майка си - известно време преди телата да бъдат открити, съобщава bTV.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише мъжът до своята майка.

След това тя няма повече връзка с него.

Собственикът на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев

