И кадри от гинекологичен кабинет в София изтекли в порно сайтове

Нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар.

Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни, съобщава Нова тв.

Разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

От прокуратурата и полицията в Бургас са поискали от ФБР и Интерпол съдействие за сваляне на голите снимки от порносайтовете.

Разследването е започнало в края на януари след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на Бургас, която е била заснета гола с камера, докато са и извършвани процедури. Впоследствие кадрите били разпространени в група в "Телеграм".

След това полицията е направила проверка на втори салон за красота - в бургаския комплекс "Меден рудник". Има данни, че двата салона - този в центъра и този в квартала, са свързани. По непотвърдена информация видеозаснемането в салона е вървяло от 2020 г. насам.

Сред заснетите в салоните за красота има непълнолетно дете, бременна жена, съдийка, прокурор, служители на НАП, общински съветник, дъщери на бивш областен управител и журналисти. И в двата случая в морския град обяснението за камерите е: съображения за сигурност срещу кражби, а за наличието им в помещенията клиентите подписвали протокол за информирано съгласие.

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и разпореди проверка във връзка с публикувана информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в град Казанлък, съобщиха от държавното обвинение. Проверката е възложена на служители на РУ-Казанлък. Проверяваните салони били част от верига с около 130 подобни салони в цялата страна, чийто център е в Пловдив.