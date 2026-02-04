Прокуратурата в Стара Загора започва проверки на козметични салони в Казанлък

Днес, 4 февруари 2026 г., Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и разпореди проверка във връзка с публикувана в интернет сайтове информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в град Казанлък, съобщиха от държавното обвинение. Проверката е възложена на служители на РУ-Казанлък.

Наблюдаващият прокурор е дал указания да се установи има ли поставени камери за видеонаблюдение в посочените в медийните публикации козметични салони, да се снемат обяснения от работещите в тях, както и да се изясни дали са разпространени нерегламентирани снимки в интернет пространството и по какъв начин са били създадени.

Срокът за приключване на проверката е до два месеца.

От свои източници "24 часа" разбра, че проверяваните салони са част от верига с около 130 подобни салони в цялата страна, чийто център е в Пловдив.