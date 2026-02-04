Задържаха клиент и продавач на дрога във Варна, откриха 20 хил. евро в дома му (Снимки)

Клиент беше задържан по време на сделка с високорискови опиати, като закупеното количество дрога значително надвишава стандартните дози за употреба, съобщават от пресцентър на полицията във Варна.
Минути по-късно полицаите щракнали белезници и на 27–годишен варненец, продавачът в сделката.
Младият мъж се оказал многократно осъждан и с богата криминална биография: преди 8 години вече е бил задържан за притежание на опиати; същата година е засечен да шофира след употреба на наркотици; през 2019 г. е задържан за разпространение на забранени субстанции, а последните действия са се повторили и през 2022 г.
Последвало претърсване на автомобила и дома на криминално проявения и осъждан варненец, където служителите на реда намерили и иззели над 20 000 евро, електронна везна, голямо количество суха тревиста маса и кристали, разпределени на дози.
Действията по разследване продължават под надзора на Окръжна прокуратура.
Предстои изготвяне на експертна справка за установяване на точния вид и количество на иззетите наркотични вещества.
По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят е задържан за срок до 24 часа.