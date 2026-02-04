БСП отново ще настояват редовният бюджет за 2026 г. да бъде приет

Говорихме за нещо по-важно от това кой да бъде служебния премиер. Виждаме, че президентът Илияна Йотова няма право на свободен избор, тя е ограничена да избере измежду петима бъдещия служебен премиер.

Това каза шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнов след разговора им при президента Илияна Йотова.

"Ние ще настояваме и апелираме всички политически сили за разум и държавническо поведение. В разговора неслучайно усетихте, че БСП сме изключително притеснени за социалната несигурност. Много граждани се притесняват за своето съществуване и се чувстват изоставени, заради липсата на бюджет", категоричен бе той.

"Има внесен бюджет, той не е изтеглен и е съгласуван с работодателите и синдикатите. Ако тези, които насъскваха и предлагаха да се приеме удължителен бюджет сега се вразумят, тъй като ще има служебен кабинет, няма да е този, който уж щеше да открадне осигуровките на хората, не виждаме защо да не го гледаме на второ четене, за да има спокойствие за всички граждани", заяви Стойнев.

"Никой в момента не може да ни гарантира, че след служебния кабинет сега няма да има и втори. Какво тогава се случва с майчинските, с увеличаването на пенсиите, с всички социални разходи", запита шефът на ПГ на БСП.

Затова от БСП ще призоват всички партии бюджетът за 2026 г. да влезе отново в пленарна зала.

"Имаме опасения, че когато предстоят избори всички залитат по популизма. И излизаме с изцяло прекроен бюджет. Дай Боже в името на България да имат разум да не правят предложения, защото този бюджет вече е одобрен от социалните партньори, и да бъде приет на второ четене, за да бъдат спокойни хората", каза Стойнев.

Социалистите изразиха готовност да стартират разговори с парламентарно представените партии, за да бъде приет бюджетът.

"Не можем да оставим държавата и един служебен кабинет с 1/12 бюджет. И това да се проточва не 1-2 месеца, а може да продължи и година", каза шефът им.

"Единствената политическа сила, която настояваше този бюджет да бъде приет, беше БСП. От начало ни подкрепиха (партньорите в управлението ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН- бел. ред.), после се отдръпнаха. Не искаме да наказваме никой, нито опозицията или тези недалновидни политици, които работят само за партийния си интерес. Тук става въпрос за държавата, за плащанията не само към хората, ами и към общините и всички уязвими групи", отсече Стойнев.

Той бе категоричен, че има време да се приеме редовният бюджет.