ИТН категорични: Служебни премиери не могат да са Главчев и Гюров, политически оцветени са (Видео)

Това предложение отправиха от ИТН към президента Илияна Йотова за кандидатите за служебен премиер.

В 13:00 ч. започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на ИТН. Малко преди това на "Дондуков 2" дойдоха шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, Станислав Балабанов и Павела Митова.

"Срещите досега за мен бяха много полезни. Желанието ни е да организираме честни и прозрачни избори. През този период държавата не трябва да спира. Имаме големи проблеми по отношение на бюджет- работим с такъв, непредвиден за страна в еврозоната, работата на общините, нашите ангажименти към европартньорите ни. Едновременно с това искам да ви поздравя, че не само гласувахте против тези промени в Конституцията, но сте и сред вносителите на иск в Конституционния съд. Президентът Радев също на 2 пъти отнесе този въпрос в КС, но промяна няма и трябва да работим в тези условия. Това означава, че ние разрушаваме духа на Конституцията- за разделение на властите", каза президентът Йотова пред ИТН.

"Знаете, че моят избор е силно стеснен. От 10 кандидати, 5 дадоха положителен отговор и мога да избера между тях. Трябва да видим какво ще трябва да бъде довършено, за да отговорим на очакванията на гражданите. Отговорността за този избор е изцяло на Народното събрание, защото нито аз, нито Румен Радев сме имали право да изберем длъжностите, които влизат в тази домова книга. Дори авторите на тези промени търсят предложения, за да представят несъвместимостта на това предложение", заяви тя.

Отново увери, че усилията й са в посока датата на изборите да бъде първата възможна след Великден- 19 април.

"Президент сте в една интересна ситуация. Натоварена сте с една отговорност и сте натоварена с очаквания. Че сме в сложна ситуация без бюджет и социална защита, както и съмнения за спекула, е вярно. Причината за това е свалянето на редовното правителство, защото отговорността е на ПП-ДБ, които организираха протестите срещу бюджета и свалиха правителството", отвърна Тошко Йорданов.

"Там позицията не е на диалог, а на издаване на заповеди. Последствията са си техни", допълни той.

Потвърди, че два пъти са сезирали КС за "домовата книга".

"Може би в бъдеще някой ще вземе позиция и ще бъде взето решение. Но негативизмът от това е виден. ГЕРБ вчера излязоха с една доста екстравагантно-безсмислено предложение. В сглобката ходеха с ПП-ДБ и ги послушаха", каза още той.

Отчете, че Радев имаше "по-малък избор и от вас".

"Вие имате отговорност да изберете между тези петимата. От тях ярко политически оцветени са Андрей Гюров и Димитър Главчев. За другите вие ще си прецените. Но е добре да изберете някой, който не е политически оцветен", допълни Йорданов.

"Тези мракобесни промени в Конституцията, които ПП-ДБ приеха с ГЕРБ и ДПС. Не може да допускаме политици да налагат умишлено политически имена в тази криза. Да слушате отсреща лидери да казват, че няма друга възможност, освен техния кандидат. Президентът Радев правилно ги определи като шарлатани. Това е политическа кандидатура, през която се опитват да получат властта. От друга страна Главчев също показва тясна партийна обвързаност, бил е председател от ГЕРБ. Фигурата трябва да е равно дистанцирана от всички", заяви Станислав Балабанов. Павела Митова, Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от ИТН при президента Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

"Да се допуснат шарлатаните отново през задния вход, не е редно. ГЕРБ ви казват вие да си изберете депутат, това е неуважение към председателката на парламента Рая Назарян. По-здравословно ще е да се дистанцираме от всичко това", допълни той.

"Никога не сме налагали своето мнение. Силно вярваме в разделението на властите. Вашият избор не е споделена отговорност с нас като формация. Тя е споделена с формациите, които направиха тези промени. Този избор ви е наложен от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС-НН. Ако някой ви обвинява за този избор, трябва да се знае, че той ви е наложен от тях и носят отговорност", каза и Павела Митова.

"Никой от президентството не е питан въобще за кръга от длъжностни лица, въпреки че това остава длъжност на президента- да избере служебен премиер. След като остава тази възможност, трябва от елементарна коректност да попиташ за мнение. Що се отнася до конкретните хора, избрани за тази длъжност- много или малко те са избрани от политическо мнозинство в парламента. Не можем да затворим държавата и трябва да изберем такъв премиер, който да може тясно да работи с Народното събрание и да се справи в тази ситуация", отвърна Йотова.

"Има дни, в които правителството работи, а и служебният кабинет ще трябва да се съобрази с решенията на работещото НС. Надявам се друго мнозинство да преосмисли тези поправки, защото това е рушене на авторитета на институциите. Посягаме на авторитета на, за мен, най-важния пост в тази държава- председателят на Народното събрание и създаваме прецедент", коментира тя предложението на ГЕРБ да си избере някой между останалите 239 депутати, който да стане председател вместо Рая Назарян, която отказа да състави служебен кабинет, а така новият избраник да стане и служебния премиер.

"В абсолютно противоречие на Конституцията е този нов начин. Да не говорим, че всички искаме да върнем доверието на гражданите в институциите, а някак вървим точно по обратния път", категорична бе държавният глава.

Преди началото на срещата президентът Йотова връчи букет цветя на една от съветничките си, която "от 50 години има опит в тази институция и без нея нямаше да се справим".

По-рано днес Йотова се срещна с представителите на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, Ертен Анисова и Атидже Алиева- Вели. Михайлова коментира, че отговорността за работата на служебния кабинет е споделена между НС и президентството, а премиерът, който Йотова избере трябва да е "човек с административен опит, който познава структурите на държавата, а не човек, който носи характеристиките на една или друга партия".

"Вие начертахте една моя политическа отговорност, която би трябвало да изглежда така, ако си бяхте оставили старите текстове в Конституцията. При тези промени ще посоча един от казалите "Да" кандидати, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е на 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа", отвърна президентът.

От БСП пък поискаха редовният бюджет за 2026 г., заради който започнаха масовите протести през декември миналата година и доведоха до оставката на кабинета, да бъде приет преди изборите. По време на срещата си с тях Йотова обяви, че с екипа й правят всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след великденските празници (19 април). Те изразиха съгласие с позицията на президента Йотова, че изборът й за служебен премиер е много ограничен и той няма как да бъде безпристрастен, защото "тези, които промениха Конституцията си избраха хората за домовата книга".

Вчера Йотова се срещна с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. От ГЕРБ й предложиха екзотична идея- да си хареса някой депутат от останалите 239 и те ще го направят председател на парламента, за да може държавният глава да има възможност за по-голям избор. Държавният глава учтиво отклони, а ПП-ДБ нарече "абсурд" предложението. По време на разговора на "Дондуков 2", от втората парламентарна сила дадоха цял списък със задачи за бъдещия служебен премиер.

Още другата седмица трябва да е ясно името на служебния премиер, посочен от президента Илияна Йотова. От графика на консултациите ѝ с партиите, стартирали във вторник, става ясно, че всички ще минат до петък. Тя обяви, че ще посочи един от 5-имата, които дадоха съгласие, след разговори с парламентарните сили. После той ще има седмица, за да предложи на Йотова състав на служебното правителство, и така се влиза в разчетите за избори на 19 април.