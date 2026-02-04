Николай Димитров: Стратегията за туризма е ключ към устойчивото развитие на Несебър

Важният документ за общината бе обсъден в най-модерния туристически информационен център в България

В най-модерния туристически информационен център в България се проведе поредното заседание на Общинския консултативен съвет по туризъм към кмета Николай Димитров, на която беше представена новата Стратегия за развитие на туризма в община Несебър за периода 2026–2035 г.

Документът, публикуван на официалния сайт на общината, очертава основните насоки за развитието на водещия за Черноморието отрасъл и утвърждаването на Несебър като устойчива туристическа дестинация. Стратегията предвижда диверсификация на туристическия продукт, развитие на зелен туризъм, дигитализация, подготовка на кадри и прилагане на екологични мерки за дългосрочен икономически и социален растеж. Тя затвърждава политиката за активна популяризация на община Несебър като конкурентно туристическо средище.

„Община Несебър е активен участник в международни туристически изложения, където заедно с Министерството на туризма популяризираме дестинацията Несебър – Слънчев бряг. Последното ни участие беше преди дни в Щутгарт", заяви кметът Николай Димитров. Той подчерта, че добрите връзки с партньори от Полша, Германия и други държави допринасят за нарастващия интерес към местния туристически продукт.

По време на срещата с представителите на туристическия бранш бяха дискутирани както реално действащи механизми за удължаване на туристическия сезон, съобразно спецификата на местната икономика и туристическото търсене, така и възможностите за ефективната защита на лицензираните участници на пазара. Бизнесът представи предложения, свързани с подобряване на инфраструктурата, разширяване на транспортната свързаност, откриване на нови авиолинии и удължаване на летателния сезон на чартърните полети.

„Ежегодно разширяваме събитийния календар на общината и допълваме културната програма с фестивали, концерти, изложби, театрални и образователни събития в неактивния сезон. Чрез устойчиво използване на културно-историческото наследство целим да стимулираме посещаемостта извън пиковите месеци и да създадем по-балансиран туристически поток", заяви кметът Димитров.