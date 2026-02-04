Непълнолетният син на загинал в катастрофа край Съединение спъна делото за смъртта на баща си

Майката на Ангел Спасов е във Франция и се наложи процесът за удара със 160 км/ч и пиян шофьор да бъде отложен

Делото за тежкия пътен инцидент между Съединение и Войсил, при който загина Филко Спасов от пловдивското село Костиево, не успя да тръгне заради непълнолетния син на загиналия Ангел. Момчето, което живее във Франция с майка си Венета Митева, се появи в залата, за изненада на съдебния състав. Тя обаче не беше с него, нито му беше упълномощила адвокат.

След като защитата на подсъдимия Стоян Машкунски посочи, че заради възрастта си Ангел Спасов не може сам, без съгласието на законния му представител, да взима решения в процеса, съдебният състав отложи заседанието за 26 февруари. Тогава трябва или майката на момчето да присъства, или то да има упълномощен адвокат.

Фаталната катастрофа стана на 26 октомври м.г. Машкунски шофирал лек автомобил "Мерцедес Е350" с много висока скорост с още трима души вътре. "Първоначално свидетелите са говорили за 200 км/ч., експертизата обаче е установила 160", обясни прокурорът Борис Михов. Заради несъобразената скорост на един от завоите колата излетяла от пътя. Покривът бил стъклен и Филко Спасов изхвърчал през него при удара. Освен за причиняване на смъртта му по непредпазливост, шофьорът е привлечен към наказателна отговорност и за телесни повреди на пътничката Мария Демирова.

Според обвинението Машкунски бил пиян - с около 0,8 промила алкохол в кръвта. Близки на загиналия пък разказаха пред залата, че всички в колата били почерпени. "Ние сме съседи, много е тежко сега след случилото се. Всички са били пияни, не ги знаем къде са отивали", обясни една от роднините на пострадалите.