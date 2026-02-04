Георги Тошев започна работа в пазарджишкия театър

Журналистът Георги Тошев се присъедини към екипа на ДКТ „Константин Величков" в Пазарджик. Той ще заеме позицията „Експерт, международно сътрудничество". Това съобщиха от театъра в областния град. "За Театъра ни е изключително признание да привлечем утвърдено и авторитетно име – журналист, писател и продуцент с дългогодишен професионален опит и безспорен принос към българската култура", коментират от културната институция.

Георги Тошев е работил за редица печатни и електронни медии, сред които в. 24 часа, Дневник, Континент, сп. ЛИК, ЕДНО, L'Europeo, MAX, както и за bTV, БНТ, Нова телевизия, BBC, ORF, ARTE и RFI. Той е създател на телевизионни предавания като „непознатиТЕ", „Преди обед", „Децата на другата България", „Като на кино" и други.

Автор е на книги, посветени на едни от най-значимите личности в българската култура – Невена Коканова, Стефан Данаилов, Наум Шопов, Георги Парцалев, Татяна Лилова, Катя Паскалева, Лили Иванова, Цветана Манева и др. Създател е на 47 документални филма, посветени на български и чуждестранни творци. Професионалният му път е свързан и с Международния театрален фестивал „Варненско лято".

Георги Тошев е носител на отличието „Златно перо" за принос към българската култура.