Паркирана кола потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на къща в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паркиран автомобил тръгна сам и се вряза в ограда на къща в Хасково. Инцидентът е станал днес на натоварения бул. "Васил Левски".

Колата била паркирана близо до бензиностанция. Тръгнала надолу по стръмен участък, преминала е лентите за движение на булеварда и е спряла в ограда на къща. По чудо няма пострадали при инцидента.

Автомобилът се е забил в буквално наблъскани една в друга постройки, повечето от които не са монолитни.

Причините за инцидента са изясняват. Нанесени са материални щети, съобщава БНТ.