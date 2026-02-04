ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркирана кола потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на къща в Хасково

4004
Паркиран автомобил тръгна сам и се вряза в ограда на къща в Хасково. Инцидентът е станал днес на натоварения бул. "Васил Левски".

Колата била паркирана близо до бензиностанция. Тръгнала надолу по стръмен участък, преминала е лентите за движение на булеварда и е спряла в ограда на къща. По чудо няма пострадали при инцидента.

Автомобилът се е забил в буквално наблъскани една в друга постройки, повечето от които не са монолитни.
Причините за инцидента са изясняват. Нанесени са материални щети, съобщава БНТ.

