МБАЛ „Света Анна" във Варна ще опита да възстанови детската хирургия

Надежда Алексиева

Началникът на "Св Анна" д-р Красимир Петров (вдясно) и председателят на Съвета на директорите на лечебницата д-р Валентин Власакиев, разказаха пред журналисти за случващото се в болницата. Снимка: Надежда Алексиева

Ръководството на МБАЛ „Света Анна" ще направи всичко възможно да възстанови дейността на отделението по детска хирургия, което затваря от 1 март заради подадените оставки на лекарите. Осигуряването на екип ще се търси както сред сегашните служители, така и чрез привличане на нови специалисти.

Това съобщи на брифинг изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров, по време на който заедно с председателя на Съвета на директорите на лечебното заведение д-р Валентин Власакиев коментираха затварянето на детската хирургия в „Св. Анна".

След 1 март децата, които имат нужда от някаква операция, ще бъдат насочвани към университетската болница „Св. Марина".

Болницата поема огромен процент от спешността в региона, без да получава адекватно финансиране за това, оттук минава целия травматизъм, коментира д-р Петров.

И добави, че за разлика от други лечебни заведения, които хоспитализират всеки преминал по спешност пациент, в „Св. Анна" практиката не е такава, което обаче намалява приходите й.

Припомняме, че петима души от отделението по детска хирургия са подадоха колективна молба за напускане, заедно с ръководителя д-р Румен Христов и ще се преместят да работят в частна болница в Бургас.

Пред "24 часа" той изтъкна като основен мотив липсата на втори оперативен ден и невъзможността да се оперират повече от 5 деца месечно. Д-р Петров определи тази причина като несъстоятелна и призна, че оставките на медиците са оставили ръководството напълно неподготвено.

Отделението по детска хирургия работи добре. На месец там се извършват средно по 25 операции, от които около 30% са спешни, посочи председателят на Съвета на директорите на „Света Анна" д-р Валентин Власаков.

Директорът на болницата обяви новите основни възнаграждения в болницата: 1500 евро месечно за лекар със специалност, 1200 евро за лекар без специалност, 1000 евро за медицинските сестри и минимална заплата за санитарите и останалия персонал.

През февруари не всички работещи в здравното заведение ще са на минимална заплата. Просрочените задължения към доставчици продължават да се трупат и няма как всички приходи да бъдат насочени за заплати.

Работи се по рефинансиране на кредита в размер на 6 млн. лева, от които към момента е изплатена половината.

