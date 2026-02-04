Задържаха мъж, откраднал 54 опаковки масло от магазин Добрич

Мъж задигна 54 опаковки краве масло от магазин в центъра на Добрич, задържан е още в обекта, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 3 февруари, около 08:30 часа в град Добрич в търговски обект на площад „Свобода" непосредствено след касовата зона е задържан 46-годишен мъж. Установено е, че той е извършил кражба на 54 опаковки краве масло от магазина. Работата по случая продължава по описа на Първо районно управление на МВР.