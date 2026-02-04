Сирма Георгиева, председател на БАСЗ: Строг контрол върху тютюна и никотина, а не забрана за никотиновите паучове

Забраната крие нови рискове за общественото здраве и поява на сив пазар, казват експертите от БАСЗ

Във връзка с предложение на група народни представители от БСП за забрана на никотинови паучове, Българската асоциация на специалистите по зависимости (БАЗС) излезе с официална позиция, в която предупреждава, че подобна мярка може да има обратен ефект за общественото здраве. Специалистите по зависимости изразиха подобно становище и миналата година относно предложението за пълна забрана на друга категория продукти - електронните цигари, в което също аргументираха професионалната си теза, че пълните забрани не водят до по-добър здравен резултат.

И в двата случая от БАСЗ подчертават, че както електронните цигари, така и никотиновите паучове са рискови за здравето и носят сериозна опасност за деца и подрастващи. И за двата вида изделия, от БАСЗ напомнят, че законът е забранил тяхната продажба и употреба от лица под 18 г., но не се спазва и няма добро прилагане на законите. По отношение на ролята им за намаляване на риска за възрастите хора, които пушат, от БАЗС подчертават, че те не съдържат тютюн, не включват горене и се разглеждат като по-нискорискова алтернатива спрямо цигарите.

Предложената пълна забрана на никотиновите паучове може да изглежда като силен политически ход, но, според Сирма Георгиева, председател на УС на Българската асоциация на специалистите по зависимости, подобни мерки често имат символична стойност, без да носят реална полза за общественото здраве. Тя подчертава, че науката и практиката показват друго — работещият подход е строг контрол, ограничен достъп за непълнолетни и последователни политики за намаляване на вредите, а не крайни решения, които могат да изтласкат проблема в сивия сектор.

- Г-жа Георгиева, всяка нова година политици предлагат забрани на нови категории изделия – първият път през 2025 г. за електронните цигари, а сега от 2026 г. за никотиновите паучове. И в двата случая Българската асоциация на специалистите по зависимости (БАСЗ) изразява ясни становища – „против“ пълните забрани. Защо?

- Българската асоциация на специалистите по зависимости не заема позиция „против“ регулацията – точно обратното, ние последователно и категорично настояваме за строго регулиране и ефективен контрол. Но в становищата си изразяваме ясна позиция „против“ пълните забрани, тъй като те по-скоро противоречат на научните данни, експертните оценки и глобалните политики за борба с тютюнопушенето.

В практиката си като специалисти по зависимости многократно сме виждали, че пълната забрана често се използва като политическо решение с висока символична стойност, но не и като реално решение на съществуващия проблем. Данните от международните проучвания ясно показват, че по-ефективната мярка е стриктната регулация и последователното ѝ прилагане.

В ролята си на асоциация, обединяваща експертизата на специалисти от различни сфери, работещи с проблема на зависимостите, ние сме длъжни да участваме в този процес, с експертни становища. Силно насърчаваме управляващите да се възползват от натрупания дългогодишен опит на нашите експерти, за да съумеят да подберат научнообосновани и целесъобразни мерки, които не създават нови рискове за общественото здраве.

- Нека се фокусираме върху експретното ви становище относно никотина. Как гледате на настоящото предложение за пълна забрана на никотинови изделия, в частност никотиновите паучове?

- Никотинът е вещество, предизвикващо силна зависимост и употребата му, особено при деца и младежи, чийто мозък е в процес на развитие, крие реални рискове. Ние сме категорчни, че никотиновите паучове не са безрисков продукт и той трябва да бъде и вече е строго регулиран. Същевременно, е важно да се отчете, че никотиновите паучове не съдържат тютюн, а целулозна маса, в която е добавен никотин с фармацевтично качество, подобно на продуктите, използвани за отказване от тютюнопушене, които се продават в аптечните мрежи по цял свят. Нещо повече – никотиновите паучове са предназначени за орална употреба, която не включва процес на горене, следователно не водят до вдишване на множество токсични продукти, типични за тютюневия дим. Поради това те се разглеждат като продукти с по-нисък здравен риск в сравнение с горимите тютюневи изделия. Това разграничение не е формално – то е в основата на съвременните политики за намаляване на вредите от тютюнопушенето, които целят да ограничат най-сериозните здравни щети, без да игнорират реалното поведение на хората.

- Забраната се аргументира като грижа за подрастващите, които прибягват до тези продукти, като нещо ново и непознато.

- Грижата за децата и младежите е и трябва да бъде абсолютен приоритет на здравните политики. Именно поради тази причина забраната е вече факт. Никотиновите и тютюневите изделия по цял свят, включително и в България, са поставени под строг ограничителен режим – забрана за продажба на лица под 18 години, лимит на съдържанието на никотин, ясни здравни предупреждения и категорична забрана за онлайн продажби.

Това е утвърденият и ефективен подход в общественото здраве. Проблемът не е в липсата на правила, а в непоследователното им прилагане и общественото нежелание да ги спазва. Замислете се – ако приложим напълно реално съществуващия закон, в пълната му тежест, колко търговци и собственици на търговски обекти ще бъдат глобени. При повторно нарушение – санкциите могат да бъдат непосилни за част от тях. Вероятно тогава ще мислим, че живеем в прекалено рестриктивна държава.

Пълната забрана няма да направи обществото и институциите по-отговорни. Но с голяма вероятност ще създаде сериозни рискове за общественото здраве – развитие на нелегален пазар с продукти с неясно съдържание, по-лесен нерегламентиран онлайн достъп и пълна загуба на контрол. Освен това подобни мерки подкопават стратегиите за намаляване на вредите като ограничават достъпа на пълнолетни пушачи до по-нискорискови алтернативи и създават предпоставки за продължаване на тютюнопушенето и/или връщане към употребата на по-вредните горими тютюневи изделия. Не на последно място, забранителният подход затруднява превенцията и ранната интервенция, тъй като стимулира скрита употреба и често отдалечава хората от търсене на професионална помощ.

- Ако пълната забрана не е решение, какви мерки бихте предложили вместо това за предотвратяване на достъпа до деца?

Регулираният пазар представлява значително по-ефективна и отговорна мярка в сравнение с пълната забрана, включително и що се отнася до поведението на децата и подрастващите. Вместо въвеждането на пълна забрана, Българската асоциация на специалистите по зависимости препоръчва предприемане на честен, дългосрочен и реален политически ангажимент за: