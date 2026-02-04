ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 читалища в община Русе ще обучават желаещи за работа с нови технологии през февруари

14 дигитални клуба отварят врати в читалищата в община Русе през февруари. Центровете за достъп до нови технологии и интернет в Русе са разположени в НЧ „Анжела Чакърян - 2008", НЧ „Стефан Караджа - 2018", НЧ „Гюнеш - 2012", НЧ „Гоце Делчев - 2009" и НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1924" в кв. „Средна кула". От услугите им ще се възползват и жителите на Мартен, Николово, Тетово, Басарбово, Долно Абланово, Хотанца, Просена, Сандрово и Ново село. Клубовете ще работят по график, осигурявайки безплатен достъп до интернет и компютърни технологии, помощ при използване на приложения и социални мрежи и онлайн комуникация с институции.
Проектите на читалищата са финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Оборудването включва съвременни компютри, лицензиран софтуер, периферни устройства, високоскоростна интернет свързаност, както и подходящи мебели и мултифункционални устройства за сканиране и печат на документи.
Дигиталните клубове предоставят от 2 до 6 работни станции в зависимост от броя на жителите на населеното място, като част от помещенията са обновени със средства по програмата. Работата на клуба и обслужването на потребителите ще се подпомага от наставник, който ще обучава желаещите в ползването на нови технологии.
Инициативата е насочена към всички жители на населеното място, но е със специален фокус към по-възрастни и уязвими социални групи и насърчава ученето през целия живот. Новоизградените дигитални клубове в община Русе разширяват ролята на читалището като модерен и достъпен образователен и културен център.

