За ден 23 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 11 - за наркотици

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11, петима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15 155 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 755 водачи и пътници. Съставени са 4489 фиша и 453 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

