ИТН: За останалите 3 кандидат-премиерки може да има приказки и съмнения, но не са тяснопартийни

За останалите 3 кандидатки, които казаха "Да" за служебен премиер- Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева, може да има "приказки и съмнения", но те не са "толкова партийно обвързани като Андрей Гюров и Димитър Главчев.

Това коментираха от ИТН след края на разговора си при президента Илияна Йотова. Не него те заявиха, че Гюров и Главчев не са подходящи кандидати, защото са "партийно оцветени от ПП и ГЕРБ".

Те обясниха, че заради "това, че конституцията бе мракобесно унищожена от ПП, ГЕРБ и ДПС в сглобката още в зародиш" дори такъв тип консултации оставят президентската институция със "завързани ръце".

"Да, има 5 варианта от домовата книга, но нашето мнение е, че президентът Йотова е добре да се абстрахира от тяснопартийните кандидатури- Андрей Гюров, който беше шеф на ПГ на ПП, както ги наричаше Румен Радев, шарлатани, и Димитър Главчев. Той е тяснопартиен кандидат на ГЕРБ, бил е председател на парламента, ясно е къде е бил политически. Ако може да се абстрахираме от такива политически имена и да разсъждаваме в останалите варианти, не че те са невероятни, след като президентската институция бе така унищожена", коментира Станислав Балабанов.

Той определи предстоящият избор на президента Илияна Йотова за служебен премиер като "труден".

"Надяваме се тя да вземе правилното решение и бъдещ служебен кабинет да не бъде толкова партиен. Ако е толкова партийна фигурата на премиера, със сигурност кабинетът ще бъде партиен. На фокус ще бъдат повече властовите интереси на хора, които са готови на всяка цена да бъдат на власт, а не изборите. От това трябва да се абстрахираме като общество", заяви Балабанов.

Шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов заяви, че за останалите 3 кандидатки може да има "приказки и съмнения", но те не са "толкова партийно обвързани като двамата".

От ИТН бяха категорични, че промените в Конституцията са били грешка и отново припомниха, че от начало са били против тях и 2 пъти са сезирали Конституционния съд по темата.

"Ако имаме тази възможност можем да работим за промени в Конституцията, за да можем да оздравим функциите на президентството и да ги върнем във формалните им граници", допълни той. И обясни, че обикновено Народно събрание няма право да прави такива промени в основния закон.

Според Тошко Йорданов КС трябва "да вземе да си свърши работата" по, както ги определи "противоконституционните изменения". Той бе категоричен, че сега не е моментът да се говори за повторно отваряне на Конституцията от обикновено Народно събрание, а за целта е нужно Велико НС.

Депутатите на Слави Трифонов категорично отрекоха, че ще подкрепят искането на БСП бюджет 2026 отново да влезе за разглеждане в пленарна зала.

"В крайна сметка това правителство падна заради бюджета. ПП-ДБ, включително бившия президент Румен Радев, "Възраждане", и ония там другите двете (МЕЧ и "Величие"- бел. ред.), обясняваха колко е лош бюджетът и ще вкара държавата в проблеми, и ние се съгласихме", каза Тошко Йорданов.

"Няма бюджет, няма правителство. Тези, които провалиха бюджета, свалиха редовното управление. Да си носят последствията. Цената за падането на кабинета за 2,5 млрд. евро, които ще загубим по ПВУ. За да ги вземем трябват законови промени, а като нямаш парламент и мнозинство, няма как да ги приемеш. Срокът изтича през август, след това край", заяви той.

Освен това обясни, че контролните органи, като КЗК, са открили изкривявания на пазара, които са резултат на "високите цени и огромните надценки в магазините".

"Те са намерили проблема, но заради липсата на законови мерки не могат да го решат. А сега тия, които обясняваха, че като няма правителство нещата ще са наред, да дойдат да кажат как ще са наред", допълни той.

"Опитът ни показва, че в ситуация на избори, като се приема бюджет в 12 без 5, той е с вредни последствията, защото партиите не разсъждават практично, а политически и популистки. Раздават се едни пари на калпак, надцакват се и всичко това, за да съберат още няколко гласа", каза Балабанов.