Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк получи торта за рождения си ден (Снимки)

Най - възрастната мечка в Софийския зоопарк е навършила 38 години. Тя е хималайска мечка и се казва Деси. Живее в няколко вътрешни пространства в Мечкарника. Тя е на пределна възраст (този вид мечки живеят до около 25 години в природата и около 35 години на затворено) и е сляпа и по-бавноподвижна. Затова живее в няколко от вътрешните заграждения на Мечкарника, където са радва на особено внимание и грижи от страна на гледачите. За рождения ден те ѝ направиха торта от любимите ѝ плодове. Това съобщиха от Зоологическа градина София във фейсбук. СНИМКА: Фейсбук/Зоологическа градина София / Sofia Zoo

"Мечката Деси е родена през 1988г. в зоопарка в гр. Лодз, Полша. По данни на ZIMS (Zoological Information Management System), която е най-голямата в света единна база данни за управление на информация за диви животни, отглеждани в зоологически градини и аквариуми Деси е една от най-възрастните хималайски мечки, отглеждана в зоопарк. Честит рожден ден, Деси!", казват още от зоопарка.