Над 10 години двойката от Свищов заснемала и продавала кадри с изтезания над животни

Българката във видеата била легенда в групите в тъмната мрежа с порнографски видеа с животни. Със своя партньор над 10 години изтезавали животни до смърт. За това съобщава сдружение КАЖИ .

Именно след сигнал на сдружение КАЖИ, при специализирана полицейска операция, на 3 февруари 2026 г., в град Свищов и близкото село Царевец бяха арестувани Детелин Аврамов и Анита Вачкова (и двамата на 53 години). Операцията е проведена от ГДБОП и ГДНП, под надзора на Районна прокуратура Велико Търново.

По данни на сдружението, в период от над 10 години, двойката е измъчвала и убивала животни по особено жесток и садистичен начин, използвайки специално изработени уреди за мъчения.

Всичко това е записвано в порнографски видеа срещу заплащане, в които докато са измъчвали беззащитните същества, са мастурбирали и уринирали върху тях. Част от видеата са с продължителност над един час. Сред жертвите на садистичната двойка са стотици пиленца, риби, морски свинчета, прасета, зайци, котки, кучета, и др.

През март миналата година Габриела Сашова и Красимир Георгиев, бяха обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. През декември Софийският градски съд ги остави в ареста.

Граждани блокираха при протести съдебните палати в цялата страна заради мъчителите на животни, след което депутатите увеличиха наказанията за това престъпление.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре - открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

От март 2023 г. до декември 2024 г. двамата снимали много клипове с мъчения и убийства на животни. В тях Габриела говорела на английски, което доказва, че продукцията е разпространявана в чужбина. Освен клиповете с мъчения на животни двамата снимали и порно със себе си, което също продавали в затворени групи в различни приложения.