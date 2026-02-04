Нерегламентираните снимки от козметичния салон в Казанлък били още от октомври 2023 година

След като Районната прокуратура в Стара Загора се самосезира днес и разпореди проверка във връзка с публикувана в интернет сайтове информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в град Казанлък, стана ясно, че за 4 нерегламентирани снимки от тяхно казанлъшко студио, които се разпространяват онлайн, са признали и от бранда "G Point", под чиято "шапка" се намира студиото. Неговият център е в Пловдив, където живее създателката на бранда д-р Лилия Гюдюлева, която по рождение е от Казанлък. В рекламите е представена като дерматолог.

Под нейната марка на принципа франчайз работят около 130 подобни на казанлъшкото студиа в цялата страна. В родния град на Гюдюлева те са две. Телефонът за връзка с тях е пловдивски. Според реклама, публикувана в интернет, ако създадеш подобно студио, инвестиция до 85 хиляди лева се възвръща за 18 месеца работа.

Потърсена от "24 часа", днес д-р Лилия Гюдюлева не вдигна телефона си. Обаче според позиция на "G Point", публикувана във Фейсбук ден по-рано, въпросните снимки са още от октомври 2023 г., т.е. те са по-ранни от снимките в Бургас, правени от неустановена дата през 2024 г. до януари 2026 г. и разпространени в порносайтове, които снимки тези дни нашумяха в медиите. Според позицията, снимките в Казанлък били направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. От фирмата категорично заявяват, че нямат политика да поставят камери или каквито и да е било записващи устройства в помещенията, в които се извършват процедури по лазерна епилация.

Коментар във Фейсбук по повод на тази позиция, подписан от Lidia Nenova, обаче твърди, че казанлъчанката притежавала въпросното студио и преди това, а през есента на 2023 г. най-вероятно само е сменила името му. Освен това тя била правила реклама на студиото си в местни медии и преди 2023 година, разбра "24 часа".

От "G Point" добавят, че вече са стартирали одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произходът на изображенията, както и това, че разчитат на органите на реда да премахнат изображенията от интернет пространството.

До този момент не е ясно кои от клиентките на студиото в Казанлък са на въпросните снимки, но конкретни жени вече са споделили, че през октомври 2023 г. са си правили процедури там и се притесняват да не са били тайно снимани тъкмо те.

Днес студиото на площад "Видин Даскалов" в Казанлък, където явно са правени снимките, не работеше. Било затворено до изясняване на случая. Там вече била извършена полицейска проверка.