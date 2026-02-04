Прокуратурата в Монтана ще протестира мярка за неотклонение спрямо обвиняем за блудство с малолетни деца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Районна прокуратура – Монтана се извършват действия по разследване по досъдебно производство за престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК – извършване на блудствени действия по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст.

По делото е извършен оглед на местопроизшествието, проведени са разпити на свидетели, иззет е биологичен материал, изискани са справки.

От събраните доказателства е налице обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление.

Понастоящем е установено, че на 31.01.2026 в гр. Лом 53-годишният М.Ф. извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две малолетни лица – на 8 години и 7 години.

Престъплението, за извършването на което М.Ф. е привлечен в качеството на обвиняем, е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

С оглед изключително висока степен на обществена опасност на обвиняемия, който е осъждан, както и реалната опасност същият да се укрие и да извърши престъпление, Районна прокуратура – Монтана внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

С определение на съда спрямо М.Ф. е взета мярка за неотклонение „подписка", която прокуратурата ще протестира.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Монтана, като се проверяват постъпили данни за извършени блудствени действия спрямо други лица.