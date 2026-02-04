Централните гробища в Пловдив почерняха от хора за поклонението на съдия Васил Гатов (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдии, прокурори, адвокати, следователи, приятели, роднини и близки изпълниха цялото пространство пред църквата на Централните гробища в Пловдив за поклонението на съдия Васил Гатов. Той почина в неделя на 64 години след тежка битка с коварно заболяване. Съдия Васил Гатов почина в неделя на 64 години.

Да го изпратят в последния му път бяха дошли стотици. Паркингът на траурния парк не можеше да побере автомобилите, наложи се полиция да отцепи част от бул. "Мария Луиза".

"Няма колега, който да не уважава съдия Гатов. Беше преди всичко човек. Затова и толкова много хора от цялата юридическа гилдия в Пловдив са дошли да го почетат", заяви адвокат Росица Драгинова. От името на Адвокатската колегия тя държеше венец.

Натъжена от тежката загуба бе и адвокат Евдокия Кемалова, която бе дълги години колега с Гатов в Апелативния съд. "Отиде си без време. Нямаше човек, който да го е помолил за помощ и той да не е откликнал", припомни тя с насълзени очи.

Сред чакащите да се простят бяха прокурорите Иван Даскалов, Румен Попов, Костадин Паскалев, Николай Божилов. Почти цялата съдебна палата беше се стекла, където се открояваха магистратите Христо Крачолов, Веселин Хаджиев, Розалия Шейтанова, Иван Калибацев, Веселин Ганев, Елена Герцова, Веселина Семкова.

От адвокатите чакаха с цветя Светлана Званчева, Стефан Левашки, Димитър Бозуков, Пламен Бонев, Делчо Джубелиев и много други. Да кажат последно сбогом дойдоха бившият кмет Здравко Димитров, заместникът му Тодор Чонов, общинският съветник Владимир Кисьов.

Съболезнования приемаха дъщерята на Васил Гатов Гергана Златкова и неговият син Тони Гатов.

Хората стояха дълго на студа, тъй като църквата не можеше да побере множеството.

След опелото Гатов ще бъде погребан в родното си село Момино и там ще го изпрати последен неговият баща. Цялата юридическа гилдия на Пловдив дойде на гробищата за поклонението на Васил Гатов. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн