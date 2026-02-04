Студенти залели с вода улично куче, вузът сезира комисията по етика

Сигнал за проява на жестокост към животно в района на Първи корпус на ЮЗУ "Н. Рилски" в Благоевград бе подаден в социалните мрежи. Страница, посветена на животните в Благоевград, съобщи за инцидента и пусна снимки. Според сигнала група студенти умишлено са залели с вода куче, което обичайно се намира около сградата и не проявява агресия. След като им е направена забележка и са били заснети, младежите са се скрили в тоалетните на учебната сграда.

Случаят предизвика бурна реакции в социалните мрежи, като много граждани осъждат поведението и настояват за строги наказания при подобни действия.

От ръководството на ЮЗУ „Неофит Рилски" осъдиха сигнал за проявена жестокост към животно на територията на университета и излязоха с позиция, че "категорично се разграничават от подобни действия, които са в пълно противоречие с ценностите на институцията, възпитаваща в хуманност, етика и отговорност". Ръководството подчертава, че не толерира никаква форма на насилие – нито към хора, нито към животни.

По случая е започната процедура по установяване на замесените лица. Предстои сезиране на Комисията по академична етика и предприемане на мерки съгласно вътрешните правила на университета.

От ЮЗУ благодарят за бързата реакция и подчертават, че насилието няма място нито в академичната общност, нито в обществото.