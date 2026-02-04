СЗ „ИООРС" със свободни работни позиции в сектор „Платено паркиране и репатриране"

Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" (ИООРС) към Община Русе обявява свободни работни позиции и търси да назначи нови служители в сектор „Платено паркиране и репатриране", съобщиха от пресцентъра на община Русе.

В общинското звено се търсят кандидати за длъжността „водач оператор на открита платформа с повдигащо устройство". Желаещите трябва да са в активна работоспособна възраст и да притежават минимум средно образование, както и свидетелство за управление на моторно превозно средство категория „С" и професионална компетентност за превоз на товари. Необходимо е и притежаване на свидетелство за правоспособност за работа с кранове стрелови тип до 12 тона, като при липса на такова СЗ „ИООРС" ще окаже съдействие за придобиването му.

Обявена е и свободна позиция за инспектор паркинг скоби – прикачвач. Кандидатите следва да имат минимум средно образование, свидетелство за управление на МПС категория „В", добри комуникативни умения и готовност за работа в екип. За заемането на длъжността не се изисква предишен професионален опит.

СЗ „ИООРС" набира и „работник паркинг – паркомати", като за позицията се изисква средно образование и свидетелство за управление на МПС минимум категория „В". Не се изисква предишен опит. Работата е свързана с поддръжката и обслужването на паркоматите в зоните за платено паркиране и в подземните паркинги на територията на община Русе.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0882/838 311 от началника на сектор „Платено паркиране и репатриране".