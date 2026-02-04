Искат постоянен арест за Детелин и Анита от Свищов, мъчили животните с гилотина, мелачка и примка за бесене (Видео)

Искат постоянен арест за мъжът и жената от Свищов, садистично измъчвали животни, заснемали зверствата и продавали клиповете в затворени канали в Телеграм. Те са подведени под отговорност, че са ги убивали с особена жестокост и по особено мъчителен за животните начин, както и за разпространение на порнографски материали. Сигналът за действията на 53-годишните Детелин Аврамов и Анита Вачкова е подаден от неправителствена организация за защита на животните, стана ясно на брифинг в съдебната палата във Велико Търново.

"Съдържа данни, че български граждани заснемат видеоклипове с crush fetish порнографско съдържание, като изтезават различни видове гръбначни животни с цел разпространение срещу заплащане", обясни прокурор Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура - Велико Търново и поясни - crush fetish представлява вид фетиш, представляващ сексуална възбуда, свързана с буквално смачкване на животното чрез стъпкване с крака, сядане върху него и др..

По случая е извършена проверка от ГД "Национална полиция", след което материалите са получени в прокуратурата. Образувано е досъдебно производство за две престъпления, извършени при условия на продължавано престъпление. След събиране на достатъчно доказателства двамата са привлечени като обвиняеми за проявена особена жестокост към гръбначни животни, които са умъртвени по особено мъчителен за животните начин и през дълъг период от време - повече от 10 г. Мъжът и жената са с чисти досиета до момента.

Касае се за 82 клипа, които разследващите определят като отвратителни и шокиращи. Заснети са в жилища в Свищов и в бащината къща на Детелин в свищовското село Царевец. При мъченията и изтезанията на животните са използвани множество уреди - гилотина, мелачка, примка за бесене.

При извършени претърсвания в три имота са иззети множество файлове, които тепърва ще бъдат изследвани.

За това деяние законът предвижда от 2 до 8 г . затвор и глоба от 2 до 10 000 лв. Ако се докаже, че са го правили с користна цел вече ги грозят от 3 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв. Клиповете и снимките са разпространявани срещу няколко хиляди евро на клип.

За второто престъпление, свързано с порнографско съдържание се предвиждат от 3 до 6 г. затвор и глоба до 10 000 лв. Касае се за 5 клипа, заснети в периода 2013 -2023 г.

Според разследващите Анита, точно както и колежката си Габриела Сашова от Перник, била главният инквизитор на животните и сексуален изкусител във видеата, а Детелин снимал.

Според адвокат Венцислав Фоти, служебен защитник на обвинения Детелин, той си е признал за гнусните деяния и твърдял, че той е инициатор, а жена му му помагала. Основният мотив бил финансов, но от 2023 г. насам не бил снимал и публикувал клипове.

Двамата са задържани за 72 ч. и още днес ще бъде искан постоянен арест от Районен съд - Свищов.