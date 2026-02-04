По-високи пенсии и по-ниски такси с въвеждането на мултифондовете

Социалната комисия прие на първо четене промените в КСО

И при 3 кризи пенсионните фондове са донесли над 7 млрд. лв. доходност

Правят пенсионни табла, за да може всеки с ПИК да влезе и да види каква ще е втората му пенсия. Финансовото министерство пък ще има портал за финансова грамотност

По-висока доходност и по-ниски такси за при втората пенсия. Това са най-големите предимства, които ще доведат новите промени в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на т.нар. мултифондове. Те бяха приети на първо четене в социалната комисия в Народното събрание, но в отсъствието на представители на социалното министерство. Против текстове гласуваха само от "Възраждане" и БСП.

Какви са най-важните текстове

Проектът предвижда всеки универсален фонд да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

В динамичния подфонд ще влизат хората до 50 г. Това ще става служебно, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд.

След 50 г. хората ще бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. Той ще следва досегашната инвестиционна политика и ще могат да вкарват в акции до 55% от активите си. Тук също ще има опцията изрично човек да поиска друга възможност.

3 г. преди пенсия всички ще влизат в консервативен фонд, където в акции ще могат да са само 25% от активите. Това ще са единствените осигурени, които няма да имат право на личен избор на подфонд.

За да бъдат стимулирани пенсионните компании да търсят по-висока доходност за клиентите си, законопроектът предвижда промяна в таксите им. Таксата върху вноската, която в момента е в размер на 4% започва да намалява. През 2026 г. тя трябва да спадне до 3,75%, през 2027 г. на 3,59% и така постепенно ще стигне до 2,10% през 2032 г. За сметка на това ще се увеличава таксата върху доходността, като нейният размер ще зависи от подфонда.

Така например при балансираните фондове досегашната такса от 1% върху годишната доходност ще се вдигне на 3,25%. В динамичните фондове ще стане дори 6% от доходността. Като при тях тя ще е само върху нетните активи.

Остава правилото частните фондове да гарантират поне брутната стойност на преведените осигурителни вноски.

Въвеждането на мултифондовия модел ще даде възможност на осигурените да избират как да бъдат инвестирани техните пари, а и намаляване на таксите, каза зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев. И напомни, че в края на миналата година ЕК представи нов пакет от мерки, насочен към подобряване на достъпа до по-ефективни допълнителни пенсионни схеми в ЕС.

Това е законопроект, който срещна широка обществена подкрепа и е разработван няколко години. Разработени над 250 сценария и 500 хил. симулации, за да предложим най-доброто с най-добри международни практики, обясни Диана Йорданова – зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН). И съобщи, че само през последните 10 г. доходността е била 7 млрд. лв. (около 3,5 млн. евро), въпреки трите големи кризи - през 2018 г., последвалата пандемия от COVID-19 и войната в Украйна. При това пенсионните фондове са успели да се прокрият разликите само за 2-3 месеца.

Подкрепяме законопроекта, но ние сме и хората, които най-активно сме работили, за да намерим най-балансирания подход председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански.

Не съм си и представял, че днес тук няма да присъства социалният министър. От ИТН ще го подкрепим, защото това е положителна реформа, каза Цветан Предов.

От "Възраждане" пък няколко пъти потиха къде е социалният министър и къде е пътната карта за реформа на системата. Нямате легитимност да предлагате този законопроект, каза Георги Георгиев. И попита каква ще бъде доходността.

Симулациите ни показват, че при максимално консервативен подход доходността ще е до 6% на годишна база, като е отчетена инфлацията и при едва 3% увеличение на работната заплата, каза Йорданова. И обясни, че най-консервативният модел ще дава пенсия от 763,45 евро, което ще е двойно повече от сега. Освен това сега има 6 гаранционни фонда, а с новите текстове те ще станат 11.

Всички предложения в този законопроект са в полза на осигурените каза Хасан Адемов от АПС.

В момента 80% от хората се разпределят служебно между фондовете. През последните години обаче все повече млади хора се интересували от вноските си. В момента се работи по въвеждането на т.нар. пенсионни табла. Това е онлайн приложение, където всеки човек с ПИК ще може ад влезе и да види в кой фонд е, какви суми са натрупани и ще може да си изчисли кой вариант за него е най-добър. освен това финансовото министерство работи и за въвеждането на портал за финансовата грамотност.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ обясни, че на тях не им липсва присъствието на финансовия министър. И обясни, че подкрепят законопроекта, но имало текстове, които трябва да се прецизират. Този законопрект осмисля втория стълб и слага край на левите идеи за национализацията му, каза Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

Айтен Сабри от ДПС-НН обясни, че подкрепят законопроекта и ще предложат промени между двете четения за подобряване на механизма за контрол и мониторинг и информираността.

Въвеждането на мултифондовия модел е с дългосрочни последици и подкрепата следва да е защита на хората. Кое налага този законопроект да се приеме в 12 без 5?, каза Нина Димитрова от БСП. И обясни, че таксите остават високи. Освен това служебното разпределение не е дава доброволен избор, а честото прехвърляне между фондовете води до несигурност.

Много мислих по темата дали да направим това заседание проведох разговори с вас. Това е тема от десетилетия и по този законопроект се работи от години. Той беше публикуван и за публично обсъждане. Този законопроект засяга 5 млн. българи и над 16 млн. евро. Ние сме в спиралата на непрекъснатите избори и българските граждани не могат да губят излишно време в чакане. Този законопроект се предлага от експерти, а не отразява политически решения. Държавата трябва да създава условия, за да може хората да инвестират, каза председателката на социална комисия Деница Сачева.

С промените се дава възможност и за инвестиране в големи инфраструктурни обекти у нас. В момента 67% от средствата от вторите и третите пенсии се инвестират на чужди пазари. Това ще е възможност да развием капиталовия пазар у нас. В Румъния, Гърция, Италия, Франция, Северните държави основните играчи са пенсионните фондове и така се се правят пристанища, пътища, културни и осциални институции, обясни Йорданова.

"Този законопроект означава ужасно много работа, защото засяга 4,5 млн. осигурени и 30 млн. лв. активи. Освен това нашите акционери ще трябва да извадят още пари, а и сигурните приходи на пенсионните фондове ще намалеят с намаляването на входната такса При печалба от 100-ина милиона лева на година общо за всички пенсионни компании, постигнатата доходност в полза на осигурените лица в последните няколко години е над 5 млрд. лв. Около една трета от активите на втория и третия пенсионен стълб, които са около 30 млрд. лв., са натрупани благодарение на управлението на парите от частните пенсионни компании през последните 20-ина години", обясни Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.