15 рентгенови лаборанти от МБАЛ „Св. Анна" във Варна са подали молби за напускане

Надежда Алексиева

Снимката е илюстративна/Pixabay.

15 рентгенови лаборанти от отделението по образна диагностика са подали молби за напускане, стана ясно по време на пресконференция с директора на болницата д-р Красимир Петров.

Пред журналисти той коментира, че молбите са подадени след като те не са получили допълнителните си възнаграждения през януари. Причината за това е, че здравната каса не е изплатила определени медицински дейности, за което болницата съди НЗОК.

Администрацията на "Св Анна" чака плащане за медицински дейности, извършени и отчетени от август до ноември 2025 година, като болницата претендира за 525 хил. евро.

"Молбите стоят, предполагам, очакват да видят какви ще са последните им заплати, преди да вземат окончателно решение", коментира казуса Петров и добави, че
„Това, което се прави, започва да ми прилича на изнудване", визирайки напускането на екипа на детската хирургия от 1 март.

Предстои среща между ръководството и лаборантите.

