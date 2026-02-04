ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Горски откриха трима с пушки в ловно стопанство край Ихтиман, единият избяга

Горски откриха трима с пушки в ловно стопанство край Ихтиман, единият избяга. СНИМКА: ИАГ

При извършване на рутинна проверка инспектори от Регионална дирекция по горите - София установиха в землището на с. Селянин, общ. Ихтиман, на територията на Държавно ловно стопанство "Арамлиец", три лица, които са били със сглобени гладкоцевни ловни пушки. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

Единият от нарушителите е успял да избяга. Другите две лица не са представили на проверяващите разрешителни за лов, но са притежавали заверени билети за лов и членски карти.

Съставени са им актове за установяване на административно нарушение. Ловните оръжия са задържани и предадени на Районно управление – Ихтиман. Предприемат се действия по установяване на самоличността на третото лице.

Горски откриха трима с пушки в ловно стопанство край Ихтиман, единият избяга. СНИМКА: ИАГ

