Почина 2-годишното дете, пострадало при пожар в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

4356
Пожарен автомобил. Снимката е илюстративна. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

2-годишното дете, което пострада при пожар в Пловдив в понеделник, е издъхнало. След случая то беше откарано в болница, но въпреки усилията на лекарите, травмите му се оказали несъвместими с живота. 

"Такава информация получихме от Клиниката по изгаряния", потвърди пред "24 часа" директорът на пожарната в Пловдив старши комисар Васил Димов. 

Сигналът за пламъците бил подаден в 16 ч. в понеделник. Избухнали в къща в града, а на място били изпратени 2 пожарни автомобила, съобщиха на следващия ден от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

