Окончателно: 7 вместо 15 г. затвор за бизнесмен от Карловско, прострелял приятел в главата

В резултат от нараняванията пострадалият губи зрението си

Върховният касационен съд потвърди 7-годишната намалена присъда за опит за убийство на бизнесмена от карловското село Васил Левски Кирил Петков. Той получи 15 години затвор от окръжните магистрати, но след това Апелативният съд в Пловдив я намали на 7. Мъжът беше признат за виновен в това, че на 9 май 2021 г. в дома си прострелял приятеля си Марин Гърдев в главата, по време на пиянско събиране.

На фаталния купон мъжете се почерпили доста и домакинът извадил пачки и пистолет. Започнал да хвърля парите по масата и да размята оръжието, като по думите на пострадалия няколко пъти стрелял на двора. Гостите помолили Петков да го прибере, тъй като са се събрали да празнуват. Той обаче насочил пистолета към Гърдев и го прострелял в главата. В резултат от нараняването мъжът е загубил зрението си.

Апелативният съд в Пловдив разпитал за втори път свидетелите, извършена е и очна ставка. От събраните доказателства станало ясно, че именно Кирил Петков е възпроизвел изстрела срещу Марин Гърдев.

Апелативните магистрати не са съгласни, че става въпрос за опит за убийство по хулигански подбуди. Според тях коректната правна квалификация е опит за умишлено убийство. Петков е признат за виновен и в притежание на незаконно оръжие.

Върховният съд е съгласен с решението на апелативните магистрати и затова потвърждава присъдата.

Тя не подлежи на обжалване или протест.