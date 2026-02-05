ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича

Снимка: Красена Ангелова
Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича
В този епизод на „Неперфектните с Мила“ Лора Инджова говори така, както рядко виждаме хора от телевизията да говорят - без броня, но и без мелодрама.

Как се става „друг човек“ в студиото, без това да е маска. Как се преживява загуба, която те разкъсва, и едновременно се появява любов, която те държи на крака. Как една сватба може да мине през порой и кал и пак да остане празник, защото булката има причина да празнува живота… дори и в бурята.

Това е разговор за професионализъм, скръб, вяра, любов, уязвимост и за онова тихо, устойчиво „да“, което казваш на живота, когато не ти е лесно. Гледай, ако искаш да чуеш истински думи, без поза, и да видиш как изглежда сила, която не се демонстрира, а се живее.

