Пътят Велинград-Сърница ще остане затворен до пълното му обезопасяване. По-голямата част от засегнатата пътна отсечка, която се намира на територията на община Велинград е грубо почистена, но след падналите снеговалежи, експертите смятат, че все още се наблюдава откъсване на нови скални маси и това създава риск за живота и здравето на хората, съобщи областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, която заедно с директора на РДПБЗН извършиха оглед на място. Очаква се фирма „Геозащита" да направи обследване на ската над засегнатия път, за да се прецени необходимостта от допълнителното му обрушване и обезопасяване, каза областният управител. Предстоят и дейности по почистване на коритото на река Рибна, която също е засегната от активиралото се срутище.

По-рано през деня областният управител Валентина Кайтазова и директорът на РДПБЗН комисар Ангел Ангелов се срещнаха с кмета на община Велинград д-р Костадин Коев и представители на отговорните институции, за да обсъдят съвместните аварийно-възстановителни дейности.

Движението по път ІІІ-843 Велинград – Сърница при км 16, след разклона за с. Кръстава остава ограничено поради свличане на скални маси. Обходният маршрут е от Сърница по път ІІ-37 – Батак – Пещера – Пазарджик и обратно. Трафикът се регулира от Пътна полиция.