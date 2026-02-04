ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи са задържани с 8 овце близо до грани...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22224651 www.24chasa.bg

Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица търсят решения за трафика на тирове в селата

Дима Максимова

[email protected]

2092
Общинари, АПИ и Областна дирекция на МВР - Велико Търново набелязаха конкретни мерки и възможни решения по проблема с тежкотоварния транзитен трафик.

Общините Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица задълбочават сътрудничеството си и обединяват усилия срещу тежкотоварния трафик в малките населени места. Целта е да се гарантира спокойствието на жителите, да се повиши пътната безопасност и не на последно място – да се опазва основно ремонтираната общинска пътна мрежа, съобщиха от търновската местна администрация.

На разширена работна среща ресорният заместник-кмет на Община Велико Търново Мариела Цонева, нейни колеги от общините Горна Оряховица и Павликени, експерти по организация на движението и представители на АПИ и Областна дирекция на МВР набелязаха конкретни мерки и възможни решения по проблема с тежкотоварния транзитен трафик.
И трите общини реализират проекти за основен ремонт на общинска пътна мрежа. С финансиране по Националната инвестиционна програма за общините са обновени общинските пътища между селата Ресен, Дичин, Водолей, Лесичери, Дъскот, между Никюп и с. Крушето и др. Цялостно преасфалтираните шосета се оказват предпочитани и от тежкотоварния транзитен трафик.
За да се ограничи тази практика, институциите обединяват усилия и ще работят в сътрудничество за определяне на най-подходящи алтернативни маршрути, съобразени както с експлоатационната готовност на пътищата да поемат тежкотоварен трафик, така и с гарантиране безопасността и спокойствието на гражданите.

Общинари, АПИ и Областна дирекция на МВР - Велико Търново набелязаха конкретни мерки и възможни решения по проблема с тежкотоварния транзитен трафик.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)