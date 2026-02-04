Борислав Сандов: Не са ме натискали за споразумението и нямам лични отношения с убитите

Държавата не е била ощетена с нито една стотинка от сключването му, твърди бившият министър на околната среда Борислав Сандов

Това написа на страницата си във Фейсбук бившият екоминистър Борислав Сандов, който обяснява подробно как се е стигнало до подписването на рамковото споразумение между МОСВ, по времето когато той е министър, и неправителствената организация, чиито членове са жертва на криминалния случай в района на Петрохан.

Във връзка с криминалния случай в района на Петрохан, през последните два дни в публичното пространство се въртят всякакви спекулации, включително ангажиращи моето име. Телефонът ми не спира да звъни, въпреки че вчера дадох интервю за БНР - Програма Хоризонт и разясних детайлите около рамковото споразумение, което подписах от страна на МОСВ с неправителствената организация, чиито членове са жертвите от въпросния криминален случай. Преди да пристъпя към хронологията и да посоча въпросните официални документи, бих искал да помоля всеки да се опита да погледне непредубедено към въпроса и да се отърси от всички внушения и версии, които се въртят в медиите, защото нивото на дезинформация, конспирация и интерпретация по темата е изключително високо, а на всичкото отгоре няма кой да представи версията на потърпевшите - жертви или изчезнали от въпросната организация. Фактите някак остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с фактите. А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити, за липсата на какъвто и да е сигнал в местното РПУ срещу действия на организацията и на терена на стопанисвания от тях обект, както и за липса на установени нарушения от множество проверки от голям брой контролни органи на държавата. От другата страна са хипотезите, които най-често идват от ЕЖК (една жена каза), но за съжалние и от страна на самите представители на разследващите в момента. И така, ето хронологията, свързана с мен и НАКЗТ:

- В началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на Сдружение "НАКЗТ", което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан. Беше упоменато, че въпросната организация е член на The EUROPARC Federation;

- През януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на организацията на национално и международно ниво, както и намеренията за бъдеще;

- Последва втора среща, скоро след първата, на която беше представена идеята за подписване на рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията;

- На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моят екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и орговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него. Най-общо това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел;

- На 04.04.2022 г. в МОСВ постъпва писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ;

- На 06.04.2022 г. изпращам отговор на горното писмо и изрично заявяват, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ;

- През лятото на 2022 г. бях извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение. Изясних всички факти и обстоятелства около него, както правя и сега тук. За тези 4 години все щеше да се стигне до някакви последствия, ако имаше нещо незаконно или ощетяващо държавата от тези действия.

- След края на мандата ми като Министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит Споразумението да бъде прекратено двустранно.

- През есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност.

- Също през есента на 2022г. Министъра на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ София за проверка на място. Проверката на 02.12.2022 г. не установява нарушения.

- Следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17.01.2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ.

- През лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров - издава заповед с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 01.07.2024 г. е извършена проверка от РИОСВ Благоевград, която също не открива нарушения.

- На 26.06.2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на Министър Манол Генов.

- В заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ.

И ако тази хронология не е била достатъчна, нека допълня с още няколко неща, за да разсея спекулациите.

Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г.

Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан". В тази паркове работят рейнджъри, за които повишаването на заплатите с рекордните 30-35% по време на краткия ми престой начело на МОСВ не беше достатъчно мотивиращ фактор поради ниската база, на която ги заварих. Споделянето на опит от EUROPARCS щеше да е добро допълнение.

За да стане ясно дали това Споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалния добив и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това Споразумение.

Колкото до криминалния аспект на случая, надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената постройка в непосредствена близост до телата. Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали подавани от НАКЗТ през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите.