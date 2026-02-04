130 жалби за месец до КЗП в Търново за цени на паркинги, аптеки и детска кухня

130 жалби за нарушения при превалутирането и необосновано вдигнати цени са постъпили от 5.01.2026 г. до момента в Комисията за защита на потребителите от област Велико Търново. Това става ясно от месечния доклад на Областния координационен щаб за въвеждане на еврото. По-голямата част се отнасят за повишение на цени на стоки и услуги в паркинги, лекарства, автомивки, заведения за хранене, хранителни стоки, кетъринг услуга за ученическо хранене и детска кухня. По постъпилите сигнали и жалби са образувани административни преписки, които не са приключили. По всички жалби и сигнали са предприети необходимите действия от КЗП.

Oтносно проверки за увеличени цени на автомивки на самообслужване към момента са постъпили 7 сигнала за Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, като при извършените проверки не са констатирани нарушения.

Наблюдава се устойчив спад на постъпилите жалби и сигнали от граждани по спазване на ЗВЕРБ.

КЗП осъществява и контрол върху правилното обозначаване на цените, коректното превалутиране, защитата от нелоялни търговски практики и необосновано увеличение на цените.

Българска народна банка отчита, че темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с предварителните прогнози.

Предприети са мерки за приоритетно осигуряване на банкноти от 5 и 20 евро, както и на евромонети с малък номинал. До момента не са постъпвали сигнали за технически затруднения в паричното обращение.

От Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново посочват, че през януари 2026 г. са извършили проверки в предприятия за производство на храни. Проверени са основни хранителни продукти, като не са установени несъответствия с нормативните изисквания. Направена е инспекция във връзка с ученическо хранене, при която не са констатирани нарушения

В ТД на НАП – Велико Търново през първия месец на годината са постъпили 54 сигнала във връзка с които са извършени 160 проверки. Съставени са актове за установяване на административни нарушения и са издадени наказателни постановления. Контролната дейност допринася за спазване на законодателството и предотвратяване на нелоялни практики.

Наложени са 5 санкции за установяване на административно нарушение. В ход е процедура по съставяне на допълнителни актове, като минималният размер на предвидените санкции е 2556, 46 евро.

В териториалния обхват на ТД на НАП Велико Търново са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 23 008 евро.

„Добрият институционален контрол и взаимодействие, създадената организация и предприетите мерки дават основание да се очаква устойчиво и безпроблемно функциониране на еврото като единствена официална валута на Република България", коментира областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.