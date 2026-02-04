Задържаха 26-годишен, счупил с ритник челюстта на дете пред заведение в Пловдив

Тийнейджърът е настанен в болница

Пловдивската районна прокуратура задържа 26-годишния А.Х. за нанесен побой над 13–годишен, за който "24 часа" съобщи снощи.

Сигналът е постъпил в понеделник във Второ РУ, според който набитото дете е в болница, след като непознат го ударил в лицето пред заведение за бързо хранене на бул. "Пещерско шосе". При организираните оперативни и издирвателни действия вчера бил задържан заподозреният за нападението.

Той е ритнал тийндейждъра в челюстта. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили, че преди това две групи младежи се замеряли със снежни топки. А.Х. бил вътре в заведението, но излязъл и ударил детето. Той напуснал мястото на инцидента, като няколко часа по-късно е бил издирен от полицията. Пострадалото дете е настанени в болницата с фрактура на челюстта. Изясняват се причините за побоя.

Обвиняемият А.Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Извършват се действия по разследването.