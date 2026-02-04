ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха връщане на обвинението на мъж, стрелял по...

Откриха скритата камера в гинекологичния кабинет в София

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов. Снимка: Архив

Министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет.

Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Министерството на здравеопазването призовава пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират Министерството на здравеопазването.

