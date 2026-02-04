Сред специалните гости на празничния концерт беше един от най-успелите български предприемачи – Георги Самуилов, чието присъствие предизвика заслужено внимание и аплодисменти. Той е добре познат не само с професионалните си постижения, но и с дълбоката си любов към родното място, с ясно изразен местен патриотизъм и с призивите си за обединение на хората, независимо от каузите и различията помежду им.

В празничната вечер Самуилов беше представен като човек, който със собствен труд и предприемачески дух е изградил една от най-значимите български компании и е доказал, че устойчивият успех се постига с последователност, почтеност и отговорност. Под негово ръководство хиляди български семейства намират работа и сигурност, а българският бизнес – доверие и стабилност. Той е пример за това как личният успех придобива истинска стойност, когато е свързан с обществото, родния край и бъдещето на страната.

По време на събитието кметът на община Раковски Павел Гуджеров влезе в ролята на интервюиращ и води разговор с Георги Самуилов. В рамките на срещата предприемачът сподели впечатленията си от града и изрази радостта си да бъде част от празничната програма, с която беше отбелязан юбилея от създаването на града. Той подчерта, че за него град Раковски е не просто място за инвестиции, а роден край, към който изпитва силна емоционална връзка и чувство за отговорност. Самуилов разказа за иновативните инвестиции, които реализира в града, включително два мащабни проекта. Така ще бъдат създадени нови работни места, което е от съществено значение за икономическото развитие на общността. Очаква се тези инвестиции да стимулират допълнителен бизнес растеж в региона.

Самуилов сподели и за предизвикателствата по пътя на бизнеса, като подчерта, че увереността, постоянството и отговорността към хората са ключови за успеха. Той отново акцентира върху значението на обединението – както в бизнеса, така и в обществото – като основа за устойчиво развитие. По думите му е изключително важно инвестициите да се случват в България, за да се създава работна среда, стабилност и доверие в родната икономика.

В своето изказване предприемачът подчерта бурното развитие на Раковски, като припомни положителните промени и необходимостта от подкрепа за младите хора и за развитието на местната общност. Неговото послание към младите жители на града, беше да не губят връзката си с родния край, но винаги да се стремят към нови по-високи цели и да търсят своя път.

Присъствието на Георги Самуилов по време на тържеството придаде допълнителна стойност на юбилейните чествания и напомни, че развитието на града и страната се гради от хора с визия, характер, местен патриотизъм и ясно осъзнато чувство за отговорност и единство.