Президентът Йотова продължава консултациите с АПС, МЕЧ и "Величие"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Величие".

Тази седмица Йотова проведе срещи с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица" и „Има такъв народ" (ИТН). "Възраждане" отказаха да участват в консултациите.

Предната седмица пък президентът се срещна с всички потенциални кандидати за служебен премиер. Петима от тях казаха, че са готови да заемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.