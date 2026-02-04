Единият салон с камери в Бургас още работи, нямало правно основание да го затворят

Достъпът до голяма част от видеата, изтекли от козметични салони в Бургас, е ограничен. Това каза началникът на отдел „Икономическа полиция" при Областната дирекция на МВР – Бургас инспектор Асен Фортунов. Той съобщи, че към момента за нуждите на разследването са иззети камери за видеонаблюдение, записващи устройства, телефони и хард дискове от различни адреси в Бургас. Все още по случая няма задържани. В бургаската полиция продължават да постъпват нови сигнали по случая.

На този етап няма правно основание двете козметични студиа в Бургас (в центъра на града и ж.к. „Меден рудник"), от които изтекоха видеозаписи с порнографско съдържание, да бъдат затворени, каза Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура – Бургас. Единият обект все още продължава да работи.

Достъпът до видеата е ограничен след указанията на прокуратурата и със съдействието на чуждестранни служби. Става въпрос за стотици видеоклипове, каза Димитров. По време на разследването са претърсени пет адреса. Иззети са телефони, хард дискове, компютърни конфигурации, DVR устройства и други вещи, които ще бъдат подложени на технически експертизи. По думите на инспектор Фортунов процесът по обследването им е много времеемък.

Проведени са и множество разпити. По случая липсват данни за връзка между двата салона, казаха още разследващите. Към момента се водят две отделни производства. Сигнали за други обекти не са постъпвали, посочи Асен Фортунов.

Преди два дни от Районната прокуратура в Бургас съобщиха, че разследването е започнало миналата седмица след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на Бургас, която установила, че е заснемана с камера, докато е била без облекло за извършване на манипулация. Тя е разбрала от свои приятели за интимните кадри, които са били разпространени в интернет.

Предмет на разследването е както създаването на материалите в двата обекта, така и начинът на тяхното разпространение. Установено е, че камерите са били монтирани в помещенията, като официалният аргумент за присъствието им е бил "охрана на обектите".