Лимонови дръвчета и лози за грозде без семки пишат нова мода в градинарството

Фиданки, семена и мартеници донесоха усещане за пролет в Добрич, въпреки студеното време, на традиционната Борса за семена и посадъчен материал, която е „отворена" до събота. „Хората се научиха да купуват фиданки на екзотични плодове, предпочитат лимон, но най-издръжлива е манадарината", каза Зорница Недкова от овощен разсадник в град Айтос.

„Обикновено ги отглеждат в остъклени тераси. Търси се също и портокал. Предлагаме и маслинови дръвчета, които са устойчиви за отглеждане навън. Японската мушмула е вечно зелена, става хубаво дърво. Има купувачи за всичко", добавя Недкова и казва още, че фирмата е участник в Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич повече от 20 години. „Предлагаме и боровинки, малини, къпини, различни видове овощни дръвчета. От лозите в последните години се търсят много безсемковите сортове, както и тези, които са по-устойчиви на болести и най-вече на мана, т.е. могат да минат с по-малко пръскане", обяснява Недкова.„Най-много по това време се купуват арпаджик /лук/, картофи за семе, семена за моркови, репички, салатки. От разсадите за цветя най-много се търси бегонията", казва Геновева Тодорова от земеделска фирма в добричко село.

Ръчно изработени от вълна мартеници предлага на Борсата за семена Марияна Михайлова от Добрич, която е занаятчийка. Тази година тя предлага за първи път кукли – Баба Марта, Пижо и Пенда. Традиционните символи са претворени и в големи мартеници за украса на домове и офиси, които също се търсят, казва майсторката. Мартеници от червена люта чушка, пчелички, изработени от напластена вълна, се конкурират се с тези с бродерия, народни шевици и фолклорни мотиви. „Сама ги изработвам, отнема доста време.

Но процесът на работа увлича. Освен това ми помагат и две внучки", казва Михайлова. Средната цена на мартеница е около1,5 евро, големите са 15 евро. „Съобразявам се с възможностите на хората. Те понякога си правят сметка кого да махнат от списъка си за мартенични, заради парите с които разполагат, а това е трудно да се гледа", добавя майсторката.