Спешен одит ще анализира проблемите в МБАЛ „Св. Анна" във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В МБАЛ „Св. Анна" е назначен спешен одит, чиято цел е да идентифицира и анализира проблемите в лечебното заведение, довели до напускането на лекари-специалисти и закриването на Клиниката по детска хирургия.

Комисията, която ще извърши одита, е назначена по нареждане на министъра на здравеопазването, тъй като именно държавата е мажоритарен собственик на болницата.

Това стана ясно по време на разговор на кмета на града Благомир Коцев и здравния министър Силви Кирилов.

В състава на комисията са включени инспектори от Министерството на здравеопазването и РЗИ – Варна, които ще изготвят доклад за състоянието на лечебното заведение.

Кметът Благомир Коцев заяви, че Варна разчита на подкрепа от министерство на здравеопазването, за да "оздравим съвместно МБАЛ „Св. Анна".

В лечебното заведение работят близо 1000 души и напрежението е напълно разбираемо, защото проблемите са реални и засягат пряко хората – както пациентите, така и персонала. От направените от мен посещения става ясно, че кадровият дефицит е сериозен – липсват млади лекари и специализанти, а натрупаните с години системни проблеми не могат да бъдат решени без целенасочени и координирани действия, допълни Коцев.

Силви Кирилов отбеляза, че проблемите в МБАЛ „Св. Анна" не са от скоро, а са натрупвани от десетилетие.