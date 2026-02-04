Илияна Йотова заминава за откриването на Олимпийските игри в Италия

Президентът Илияна Йотова заминава за откриването на XXV Зимни олимпийски игри в Италия. Тя ще е там по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Утре държавният глава ще бъде гост на официалния прием, организиран от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети.

В събота Йотова ще бъде посрещната от президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Игрите. По-късно тя ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

Йотова ще посети и Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти. По време на визитата си тя ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад "Сан Паоло" в Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

По-рано днес Йотова проведе втората порция консултации с партиите преди да избере служебен премиер. Заради посещението си в Италия с останалите - АПС, МЕЧ и "Величие", тя ще разговаря във вторник.