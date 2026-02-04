ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спецотряд на Военноморските сили унищожи ръчна граната, открита в гараж в Бургас

2224
Ръчната граната. Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от военно формирование 32 890 – Бургас изпълни успешно днес, 4 февруари, задачи за унищожаване на невзривен боеприпас, открит в гараж в гр. Бургас.

Екипът е активиран по искане на областния управител на Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.

На място военнослужещите, под ръководството на старши капитан III ранг Живко Карчев, извършват оглед и класифицират боеприпаса като корозирала ръчна граната Ф1. При стриктно спазване на мерките за безопасност боеприпасът е транспортиран и унищожен в района на Военноморска база Бургас.

Ръчната граната. Снимка: Министерство на отбраната

