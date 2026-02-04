ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ива Митева: Изборният кодекс стана инструмент за присъствие в парламента

Ива Митева Кадър: bTV

Бившият председател на парламента Ива Митева коментира промените в Изборния кодекс и направи аналогия с 2016 година, когато бе въведено ограничението за 35 секции в държави, извън ЕС.

„Много исках Борисов да си е извлякъл поука от онези продължителни заседания, когато се приемеше Изборен кодекс и когато имаше инфарктни среднощни заседания. Тогава въведохме ограничението за 35 секции в държави, извън ЕС, девет дни преди изборите за президент",  каза Митева пред Би Ти Ви.

„За мен те демонстрират, че Изборният кодекс е инструмент за присъствие в Народното събрание. Когато ограничите гласуването от чужбина, 4-те процента за влизане в парламента пада и се улесняват малките партии да прескочат 4-процентната бариера. Явно в момента това е играта", смята Митева.

Тя обясни още, че обикновено субектът, който е нов на терен, се очаква да обере вота от чужбина.

„Надяват се този вот да падне и по този начин да намалят евентуалния брой народни представители на партията на Румен Радев", коментира Ива Митева.

Според нея обаче хората в чужбина ще се мобилизират и ще отидат да гласуват.

