Поискаха връщане на обвинението на мъж, стрелял по колата на трима до Куклен - не пишело, че е нападнат

Евгени Денчев твърди, че е се опитвали да влязат в дома му посред нощ и го ударили, но в обвинителния акт това не било посочено

Обвинителният акт срещу 43-годишния Евгени Денчев, привлечен към наказателна отговорност за опит за убийство на трима в село Руен, община Куклен, да бъде върнат на прокуратурата, поиска адвокатът му Димитър Антонов. Според защитника прокуратурата е допуснала няколко нарушения, които са ограничили правото на защита на мъжа и не е посочила, че преди да стреля, са му били нанесени травми.

Деянието, за което е изправен на съд Денчев, е извършено на 7 август 2024 г. Според обвинението той извадил пистолет и стрелял по лек автомобил, опитвайки да убие пътуващите в него Кольо Атанасов, Емил Атанасов, и Серган Коджааминов. 43-годишният мъж не признава вина и твърди, че е защитавал себе си и семейството си. Докато спял, чул шум, събудил се и видял, че някой се опитва да влезе в дома му. Непознатият го ударил, той извадил пистолета си, предупредил, че ще го използва и произвел няколко изстрела.

"Бил е нападнат моят доверител, причинена телесна повреда, а няма реакция в тази посока", каза адвокатът му. Антонов критикува как са описани веществените доказателства, както и част от фактическата обстановка. Според обвинението Денчев извадил оръжието, поставил патрон в цевта и стрелял, а подсъдимият разказвал, че то е било в кобур вече заредено. "Откъде са направени тези изводи", попита защитникът. И добави, че не е бил допуснат на втория следствен експеримент по делото.

"Всички направени възражения касаят събраните доказателства. Това да въпроси по същество", каза прокурор Марин Пелтеков и възрази срещу искането за връщане на обвинителния акт. Съдебният състав се съгласи, а председателят Екатерина Роглекова даде ход на процеса по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица. Преди това адвокат Антонов поиска и отвод на прокурора, но беше порязан.