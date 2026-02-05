След ремонт на физкултурния салон 1000 ученици на ден ще спортуват в Хуманитарната гимназия в Пловдив

Обмисляме обновяването да стане през лятото, когато няма деца, и след като приключи вътрешният ремонт, който върви сега, заяви директорът Емил Начев

Все още не е намерено финансиране, ще се ползва бюджетът на училището

Стара дограма, избледнели и пожълтели стени и петна от влага. Силно компрометирана настилка, която не е подходяща за спортни дейности.

Така изглежда към днешна дата физкултурният салон на сградата на Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив, която се ползва и от основното училище "Княз Александър Първи". Всеки ден над 1000 ученици влизат в това помещение за часовете си по физическо възпитание.

Сега ръководството на гимназията е обявило

обществена поръчка на стойност 228 185 евро

за обновление на спортния салон, но финансирането не е изцяло осигурено. Средства тепърва ще се търсят.

"Обмисляме през летния период, когато няма ученици и след като приключи вътрешният ремонт, който върви сега, да започнем и цялостното обновяване на салона", заяви директорът на гимназията Емил Начев. Според него досега са правени само козметични ремонти, които не решават съществуващите сериозни проблеми в помещението.

Идеята на ръководството е да се реализира тотално обновяване, включващо съвременно осветление и отопление, както и пълна подмяна на подовата настилка, която е изгнила. По думите на директора най-доброто решение би било събаряне на съществуващия физкултурен салон, тъй като той не отговаря на съвременните изисквания нито като площ, нито като височина.

"По различни програми се отпускат средства за училища с около 300 ученици, а при нас учат над 2000. Нашите възпитаници също заслужават нов и модерен физкултурен салон", каза Начев.

На този етап учебното заведение ще се опита да започне обновяването със средства от собствения бюджет, като паралелно ще бъде поискано допълнително финансиране от общината. Директорът изрази надежда, че то ще бъде одобрено, тъй като досега гимназията не е кандидатствала по подобни програми. Преди 8 месеца започна вътрешното обновление на сградата.

Ремонтът на физкултурния салон предвижда цялостно обновяване на пространството, което ще започне с демонтаж на всички съществуващи и силно амортизирани инсталации, настилки, дограма, врати, осветителни тела, обшивки и окачени тавани.

След подготовка на основите ще бъдат изпълнени нови довършителни работи по подовете, стените и таваните. Подът ще бъде напълно подменен, като ще се положат нови конструктивни слоеве и

съвременна спортна винилова настилка,

отговаряща на изискванията за безопасност. Стените и таваните ще бъдат шпакловани и боядисани, като на определени места ще се изпълнят ударопоглъщащи обшивки и топлоизолация.

Съществуващата дограма ще бъде демонтирана и заменена с нова - PVC и алуминиева, ще има и нови врати. Паралелно с това ще се извърши обновяване на ВиК и отоплителната инсталация, включително подмяна и преработка на тръбни трасета и радиатори. Предвижда се и изграждане на нова вентилация за по-добър въздухообмен в залата.

Електроинсталацията ще бъде изцяло преработена, като ще се монтират нови контакти, ключове и модерно осветление, подходящо за спортни дейности. Досега не е правен ремонт на физкултурния салон.

Фасадата на хуманитарната гимназия беше реставрирана, в момента в сградата на училището тече мащабен вътрешен ремонт, който започна в началото на юни 2025 г. По първоначален план дейностите трябваше да приключат през ноември, но в хода на строителните работи се появи необходимост от подмяна на носещите греди. Оказа се, че те са изгнили, което наложи пълната им подмяна и новите бяха изработени по поръчка в Австрия.

По думите на техническия ръководител на проекта първоначално дървената конструкция е изглеждала в добро състояние, но след демонтажа на дюшемето се установило, че ядрата на гредите са много увредени и нямат необходимата устойчивост.

След доставката на новите греди от Австрия ремонтът продължи с пълна сила. В края на януари кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектира за пореден път строителната площадка. Тогава беше заявено, че ако не възникнат допълнителни проблеми, ремонтът ще приключи до края на май и от следващата учебна година децата ще се върнат в сградата си.

Към днешна дата учебното заведение е с изцяло подновена носеща конструкция. Монтиран е първият пласт дюшеме, както и първият слой противопожарен гипсокартон. Съгласуван е проект за отопление и охлаждане, а старата инсталация е премахната.

"Правим всичко възможно да приключим по-бързо, но качеството е най-важното. Ако се случи инцидент, това ще тежи на нашата съвест", заяви Георги Стаменов по време на инспекцията.

Дълго продължаващият ремонт обаче предизвика сериозно недоволство сред родителите

на учениците. В началото на годината децата бяха преместени в други училища, разпръснати из целия град. По време на проверката стана ясно, че и директорката на ОУ "Княз Александър Първи" Гергана Янева има притеснения, свързани с предстоящия план-прием.

Директорът на гимназията Емил Начев допълни, че заради забавянето на ремонта родители дори са подавали жалби. Чували се и закани, че ще преместят децата си в други учебни заведения.

Недоволните родители тогава повдигнаха и въпроса за изграждането на нова сграда за ОУ "Княз Александър Първи". Според изискванията на министерството на образованието до 2027 г. всички ученици трябва да преминат на едносменен режим, което е невъзможно, тъй като двете училища споделят една и съща сграда.

Проектът за новата сграда на училището обаче все още е само на идеен етап.