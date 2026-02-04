ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат 2 билета на цената на един за откриванет...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22225925 www.24chasa.bg

Промяна в работата на Детска млечна кухня – Русе на 5 и 6 февруари

1908
Снимка: Община Русе

Община Русе уведомява гражданите, че на 5 и 6 февруари /четвъртък и петък/ временно се преустановява дейността на Детска млечна кухня – Русе.

За децата, посещаващи детските ясли, ще бъде осигурено хранене, като ще бъдат стриктно спазени всички изисквания за здравословно и балансирано хранене на деца на възраст от 1 до 3 години.

Купоните за хранене на родителите от неорганизирания контингент за посочения период ще бъдат презаверени и ще могат да бъдат използвани допълнително в следващ период.

Община Русе благодари за проявеното разбиране.

Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)