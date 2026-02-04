Синята зона в Бургас остава 1 евро въпреки решението на ВАС

Съдът отменил тарифите от по-стара наредба, а не последната - от октомври, която е валидна в момента, обяснява шефът на общинския съвет

Синята и зелената зона в Бургас запазват цена от 1 евро на час въпреки решението на ВАС да отмени поскъпването им, гласувано през февруари 2025-а. Тогава местният парламент одобри

тарифата от 1,30 лева да стане 2 лв.

Впоследствие решението бе обжалвано от граждани, за да се стигне до окончателното решение на ВАС.

Според върховните магистрати вдигането преди една година на таксата е било незаконосъобразно заради неправомерно включване на 20% ДДС към цената.

Освен това посочват като мотив за решението си и недостатъчната обосновка за очакваните приходи в общината, както и дали качеството на услугата ще се подобри.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Независимо от това обаче цената на платеното паркиране в Бургас се запазва от 2 лв.

Причината е, че през октомври бяха гласувани нови тарифи от 1 евро за синя и зелена зона според официалния курс от 1,9558, което към този момент не е обжалвано.

Отменените от съда разпоредби за цените на платеното паркиране в Бургас вече не съществуват в действащата нормативна уредба, която е валидна. Беше атакувана наредба, която вече е отменена. За цената има действаща наредба и както всяка година общинската администрация може да предложи промени – в посока увеличение или намаляване, които ще се обсъждат, коментира председателят на общинския съвет Михаил Хаджиянев защо цената остава 2 лв.

Според юриста до връщане на събрани суми от синя и зелена зона заради решението на ВАС няма да се стигне, тъй като те са събирани според действаща към онзи момент наредба.

Първо отмяната на февруарските тарифи стана с решение на административния съд в Бургас, чието решение после бе потвърдено и от Върховния административен.

В случая обаче то

има само уведомителен характер

и не засяга действащата наредба, която не е оспорвана и остава в сила.

Междувременно общината актуализира вече вендинг автоматите за плащане от 1 януари с новите евро монети. Вендинг автоматите за платено паркиране приемат вече само евромонети.

Заплащането на синя и зелена зона в Бургас става и с есемес, като се допуска и предплащане до 2 часа.

Платеното паркиране за синята зона действа в делнични дни без събота и неделя. Това е работното време и на зелената зона, която е ситуирана в крайбрежните райони на града и около плажа, но през лятото от май до октомври заплащането там върви и през почивните дни.

Обхватът на синята зона пък включва широкия център и близките до него квартали "Възраждане" и "Братя Миладинови", доближавайки до по-крайните "Зорница" и "Славейков".